Москвина оценила победное выступление Мишиной и Галлямова на Гран-при в Петербурге

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о выступлении своих учеников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Фигуристы заняли первое место, набрав 212,78 балла.

«Они катаются мощно, сильно, уверенно. Ребята показали то, над чем работали. Некоторые болельщики ругают нас за то, что мы вернулись к программам, с которыми выступали ранее. Но их ещё не видел мир, потому что ребята четыре года не участвовали в международных стартах.

Программы у нас были хорошие и хорошо приготовленные. Учитывая все обстоятельства, мы срочно подготовили, восстановили эти программы. Конечно, актуализировали их под изменённые правила. Мы это делали и под руководством технических специалистов нашей страны, и технических специалистов мирового уровня», – передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.