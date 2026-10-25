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Москвина оценила победное выступление Мишиной и Галлямова на Гран-при в Петербурге

Москвина оценила победное выступление Мишиной и Галлямова на Гран-при в Петербурге
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о выступлении своих учеников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Фигуристы заняли первое место, набрав 212,78 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Окончено

«Они катаются мощно, сильно, уверенно. Ребята показали то, над чем работали. Некоторые болельщики ругают нас за то, что мы вернулись к программам, с которыми выступали ранее. Но их ещё не видел мир, потому что ребята четыре года не участвовали в международных стартах.

Программы у нас были хорошие и хорошо приготовленные. Учитывая все обстоятельства, мы срочно подготовили, восстановили эти программы. Конечно, актуализировали их под изменённые правила. Мы это делали и под руководством технических специалистов нашей страны, и технических специалистов мирового уровня», – передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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