Василиса Кагановская и Максим Некрасов — победители этапа Гран-при в Санкт-Петербурге
Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, стали победителями этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге. По сумме двух танцев они получили от судей 203,03 балла.
Серебряными призёрами стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд с результатом 183,98 балла. Тройку призёров замкнули Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (181,21).
Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России, Санкт-Петербург. Танцы на льду. Итоговые результаты:
1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 203,03 балла.
2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 183,98.
3. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 181,21.
4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 179,37.
5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 178,19.
6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 172,03.