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Василиса Кагановская и Максим Некрасов — победители этапа Гран-при в Санкт-Петербурге

Василиса Кагановская и Максим Некрасов — победители этапа Гран-при в Санкт-Петербурге
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Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, стали победителями этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге. По сумме двух танцев они получили от судей 203,03 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
25 октября 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Окончено

Серебряными призёрами стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд с результатом 183,98 балла. Тройку призёров замкнули Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (181,21).

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России, Санкт-Петербург. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 203,03 балла.

2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 183,98.

3. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 181,21.

4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 179,37.

5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 178,19.

6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 172,03.

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