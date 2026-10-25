Василиса Кагановская и Максим Некрасов — победители этапа Гран-при в Санкт-Петербурге

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, стали победителями этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге. По сумме двух танцев они получили от судей 203,03 балла.

Серебряными призёрами стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд с результатом 183,98 балла. Тройку призёров замкнули Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (181,21).

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России, Санкт-Петербург. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 203,03 балла.

2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 183,98.

3. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 181,21.

4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 179,37.

5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 178,19.

6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 172,03.