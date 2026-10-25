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Гран-при России по фигурному катанию, 2-й этап в Санкт-Петербурге: результаты 25 октября 2026

Гран-при России по фигурному катанию, 2-й этап, Санкт-Петербург: результаты 25 октября
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Сегодня, 25 октября, в Санкт-Петербурге завершился 2-й этап Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. В рамках соревновательного дня были разыграны медали во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов за воскресенье.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России, Санкт-Петербург. Результаты прокатов 25 октября

Мужчины:

1. Владислав Дикиджи — 297,67 балла.
2. Пётр Гуменник — 293,99.
3. Арсений Федотов — 283,48.

Женщины:

1. Ксения Синицына (Московская область) — 205,34 балла.
2. Вероника Яметова (Московская область) — 199,84.
3. Дина Хуснутдинова (Республика Татарстан) — 197,05.

Спортивные пары:

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 212,78 балла.
2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 211,53.
3. Екатерина Гейниш/Андрей Рудь — 189,39.

Танцы на льду:

1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 203,03 балла.
2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд — 183,98.
3. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 181,21.

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