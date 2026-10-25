Видео: Александра Трусова работает над короткой программой с Бенуа Ришо

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала, как работала над короткой программой сезона-2026/2027 с французским хореографом Бенуа Ришо.

«Мою короткую программу на этот сезон вы видели уже трижды, а значит, пришло время показать, как она создавалась!

В следующей серии вас ждут: борьба с языковым барьером, Макар [Игнатов]-переводчик, интересный русский словарный запас Бенуа и много работы над самой программой. Ну и по всем законам жанра главная героиня всю серию жалуется, что ничего не может, а потом с удивлением обнаруживает, что может», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

В этом сезоне Александра выиграла серебро и золото на турнирах серии «Челленджер» в Японии и Казахстане соответственно. Фигуристка получила приглашение на два этапа Гран-при ISU — в Китае и США.