Кагановская и Некрасов раскрыли, что им написал Бенуа Ришо перед Гран-при в Петербурге

Победители этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали, что им писал перед турниром постановщик их произвольного танца Бенуа Ришо.

Кагановская: Не было волнения, потому что уже привыкли после международных соревнований, здесь очень спокойно, у себя дома, были рады показать произвольную программу. Поставили задачу с тренерами получить удовольствие и выдать максимальные эмоции. Надеемся, что у нас получилось, зрителям понравилось. Постарались оставить всех себя на льду, сейчас есть опустошение.

Некрасов: Бенуа Ришо написал сегодня после тренировки, у него сейчас соревнования во Франции. Вопрос был один – вы как, ребята? Мы написали, что всё хорошо.

Кагановская: Сегодня нас настроили наши любимые тренеры, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.