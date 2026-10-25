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Кагановская и Некрасов раскрыли, что им написал Бенуа Ришо перед Гран-при в Петербурге

Кагановская и Некрасов раскрыли, что им написал Бенуа Ришо перед Гран-при в Петербурге
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Победители этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали, что им писал перед турниром постановщик их произвольного танца Бенуа Ришо.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
25 октября 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Окончено

Кагановская: Не было волнения, потому что уже привыкли после международных соревнований, здесь очень спокойно, у себя дома, были рады показать произвольную программу. Поставили задачу с тренерами получить удовольствие и выдать максимальные эмоции. Надеемся, что у нас получилось, зрителям понравилось. Постарались оставить всех себя на льду, сейчас есть опустошение.

Некрасов: Бенуа Ришо написал сегодня после тренировки, у него сейчас соревнования во Франции. Вопрос был один – вы как, ребята? Мы написали, что всё хорошо.

Кагановская: Сегодня нас настроили наши любимые тренеры, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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