Гран-при ISU по фигурному катанию, 1-й этап, Анже: результаты 25 октября

Сегодня, 25 октября, в Анже, Франция, завершился 1-й этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня были разыграны медали среди спортивных пар и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов за воскресенье.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU, Анже. Результаты 25 октября

Мужчины:

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 284,24 балла.

2. Као Миура (Япония) – 247,96.

3. Мингю Со (Корея) – 244,90.

Спортивные пары:

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 204,65 балла.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 197,66.

3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 179,74.