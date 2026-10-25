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Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, Анже, 1-й этап: результаты 25 октября 2026

Гран-при ISU по фигурному катанию, 1-й этап, Анже: результаты 25 октября
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Сегодня, 25 октября, в Анже, Франция, завершился 1-й этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня были разыграны медали среди спортивных пар и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов за воскресенье.

Фигурное катание. 1-й этап Гран-при ISU, Анже. Результаты 25 октября

Мужчины:

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 284,24 балла.
2. Као Миура (Япония) – 247,96.
3. Мингю Со (Корея) – 244,90.

Спортивные пары:

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 204,65 балла.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 197,66.
3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 179,74.

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