«Я очень впечатлён, она понимает меня на языке тела». Бенуа Ришо — об Александре Трусовой

Известный французский хореограф Бенуа Ришо поделился впечатлениями от совместной работы с российской фигуристкой Александрой Игнатовой (Трусовой). Этим летом он поставил спортсменке короткую программу.

«Я правда очень впечатлён тем, как быстро мы продвигаемся, потому что есть фигуристы, с которыми я работаю на протяжении многих лет, и есть совершенно новые для меня фигуристы, с которыми я только начал сотрудничать. Это было впервые для нас, и мы не можем общаться на одном языке — нет, мы можем говорить на языке фигурного катания, но я был очень впечатлён её способностью учиться очень быстро. В начале она говорила: «Я медленная, я не уверена, что смогу ехать быстро», но в реальности она поехала очень быстро, и она очень быстро учится.

Каждый раз, когда я показываю ей что-то, она способна исправить это. Она очень легка в обучении. Каждый раз, когда я даю ей инструкцию или исправление, она способна сделать это. И я вижу, что, даже учитывая то, что она не говорит по-английски, она понимает меня на языке тела, и это прекрасно. Я очень счастлив, что мы смогли начать это, потому что были некоторые проблемы с визой. Спасибо богу за то, что мы смогли справиться и найти другой способ поработать вместе», – сказал Ришо в видео на YouTube-канале Игнатовой.