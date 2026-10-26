Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поднялись на 22-е место в мировом рейтинге ISU

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поднялись на 22-е место в мировом рейтинге ISU. На данный момент в активе спортивной пары 1150 очков.

Ранее российские фигуристы стали серебряными призёрами этапа международной серии Гран-при ISU в Анже, Франция. В сумме за две программы они получили от судей 197,66 балла. Это выступление принесло паре 450 очков мирового рейтинга.

Турнир в Анже проходил с 23 по 25 октября. Бойкова и Козловский были единственными представителями России на соревнованиях. Ранее Александра и Дмитрий также выиграли два турнира серии «Челленджер» в Японии и США.