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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поднялись на 22-е место в мировом рейтинге ISU

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поднялись на 22-е место в мировом рейтинге ISU
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Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поднялись на 22-е место в мировом рейтинге ISU. На данный момент в активе спортивной пары 1150 очков.

Ранее российские фигуристы стали серебряными призёрами этапа международной серии Гран-при ISU в Анже, Франция. В сумме за две программы они получили от судей 197,66 балла. Это выступление принесло паре 450 очков мирового рейтинга.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Анже, Франция
Спортивные пары. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Грузия
2
Россия
3
Германия

Турнир в Анже проходил с 23 по 25 октября. Бойкова и Козловский были единственными представителями России на соревнованиях. Ранее Александра и Дмитрий также выиграли два турнира серии «Челленджер» в Японии и США.

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