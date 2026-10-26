Владимир Путин поздравил Антона Сихарулидзе с 50-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму олимпийскому чемпиону и президенту ФФККР Антону Сихарулидзе. В воскресенье, 25 октября, Сихарулидзе исполнилось 50 лет.

«Уважаемый Антон Тариэльевич! Примите поздравления с 50-летним юбилеем.

Вы посвятили свою жизнь фигурному катанию, завоевали впечатляющее количество наград и титулов, стали олимпийским чемпионом. Отрадно, что после завершения такой успешной спортивной карьеры Вы достойно проявили себя на законотворческом поприще, а сегодня Ваши профессиональные качества, опыт, энергия и целеустремлённость в полной мере востребованы в решении широкого круга задач, стоящих перед руководителем ФФККР.

Желаю Вам крепкого здоровья и реализации намеченных планов», — говорится в поздравлении.