«Пытался изучить в полной мере». Пётр Гуменник — о теме своей произвольной программы

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал о процессе работы над своей произвольной программой на сезон-2026/2027. Фигурист катается под музыку из фильма «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета». В программе звучит голос известного актёра Юры Борисова.

«Юра Борисов читал этот монолог «Быть или не быть», и вот в записи я непосредственно рядом сидел, принимал участие, разговаривал с Юрой, пытались друг другу объяснить, как мы понимаем этот монолог, и потом я слушал, как он читает. Он не с первого раза, много разных сделал вариантов с разными интонациями, мы всё это сохранили на компьютере и потом порезали, вставили под музыку, и вот недавно, неделю назад, Даниил Маркович [Глейхенгауз] ещё чуть-чуть перекомпоновал, чтобы чуть более динамично смотрелось.

Я смотрел постановку, в этом сезоне книгу не читал, но моральные-философские вопросы, которые ставятся в этом произведении, я пытался изучить в полной мере, чтобы понять, с каким настроением показывать эту программу. То есть, например, вопрос: слушать ли призрака своего отца, насколько ему можно верить, насколько твои решения переводятся в действия, как понять, трус ты или хороший человек», – сказал Гуменник в видео Первого канала.