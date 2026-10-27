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Владислав Дикиджи вновь исполнил на тренировке четверной аксель

Владислав Дикиджи вновь исполнил на тренировке четверной аксель
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Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором вновь исполнил на тренировке четверной аксель – наиболее дорогой и редкий на данный момент прыжок в этом виде спорта.

Фигурист впервые показал исполнение элемента на тренировке в 2024 году. Позднее он также публиковал в соцсетях попытки четверного акселя, а в январе 2025 года приземлил элемент вне конкурса на чемпионате России по прыжкам. В прокате на официальных соревнованиях Дикиджи не делал этот элемент.

Единственным фигуристом в мире, кому удавалось успешно выполнить четверной аксель на турнирах, является американец Илья Малинин.

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