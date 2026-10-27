Юниорский гран-при России по фигурному катанию, четвёртый этап: расписание турнира

Завтра, 28 октября, в Красноярске стартует четвёртый этап Гран-при России среди юниоров. Он продлится три дня и завершится 30 октября, спортсмены выступят в четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России среди юниоров, Красноярск. Расписание турнира (время начала — московское)

28 октября, среда

13:30. Танцы на льду, ритм-танец.

15:45. Пары, короткая программа.

29 октября, четверг

9:00. Танцы на льду, произвольный танец.

11:40. Пары, произвольная программа.

13:10. Девушки, короткая программа.

15:50. Юноши, короткая программа.

30 октября, пятница

8:45. Девушки, произвольная программа.

11:45. Юноши, произвольная программа.