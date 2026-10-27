Медведева — о Тутберидзе: Этери Георгиевна тоже приложила руку к моим навыкам визажиста

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в совершенствовании навыков визажиста и создании образов ей помогала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

«Недавно разбирала архивы и нашла свои детские фотки с первыми попытками макияжа. Решила, что это повод рассказать вам, как я училась и (надеюсь) научилась краситься.

Вообще, с косметикой я познакомилась лет в 10-11. В фигурном катании макияж и причёску на соревнованиях мы чаще всего делаем себе сами. Так что хочешь не хочешь, а научишься и стрелки рисовать, и тени растушёвывать, и укладку делать так, чтобы после всех прыжков и вращений ни один волосок не выбился. Кстати, на Олимпиаде я тоже и макияж, и причёску делала сама.

Этери Георгиевна [Тутберидзе] тоже приложила руку к моим навыкам визажиста, помогала мне с образами. А дальше уже пошли эксперименты, видеоуроки, попытки (не всегда успешные) повторить понравившиеся образы.

Потом в моей жизни стало всё больше съёмок, мероприятий и разных проектов. Появился свой визажист, с которым мы постепенно нашли те самые макияжи, с которыми мне максимально комфортно. Сейчас я больше всего люблю естественность: лёгкий тон, немного румян, розовые или персиковые тени, аккуратные стрелки.

На свадьбе, например, мне хотелось максимально нежный