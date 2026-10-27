Хавронина и Нарижный ответили, были ли у них мысли о завершении карьеры

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, ответили, были ли у них мысли завершить карьеру во время восстановления партнёра после травмы.
— А если бы Ира пришла и сказала: «Я хочу другого партнёра». То как было бы?
Нарижный: Ну, отпустил бы, наверное. А что, если я реабилитируюсь и не знаю, что будет дальше, что мне, держать человека?
— Были предложения поменять партнёра?
Хавронина: Нет, я не задумывалась об этом, не знаю.
— А просто так не подходили, не предлагали?
Хавронина: Нет, нет, не было такого.
— Каждый раз, когда случается тяжёлая травма, спортсмен говорит: «У меня были мысли завершить карьеру». У вас были такие мысли?
Хавронина: Нет. Не было.
Нарижный: У меня — нет, — сказали фигуристы в шоу «Каток».