Семененко и фигуристы «Звёздного льда» сняли танец-поздравление к юбилею Сихарулидзе

Двукратный чемпион России Евгений Семененко и другие фигуристы школы «Звёздный лёд», занимающиеся под руководством тренеров Алексея Мишина и Артура Гачинского, записали видеопоздравление в формате танца к юбилею главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе.

25 октября олимпийский чемпион отметил 50-летие. Татьяна Прокофьева, выступившая хореографом, поставила танец специально к юбилею Сихарулидзе.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Ранее подопечный Алексея Мишина получил приглашения на этапы Гран-при ISU в Китае и Финляндии. Соревнования в Шэньчжэне пройдут с 6 по 8 ноября, в Хельсинки – с 20 по 21 ноября. Фигурист в случае успешных выступлений в Китае и Финляндии сможет претендовать на участие в финале серии Гран-при ISU.