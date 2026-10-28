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«Как вам такой формат?» Софья Муравьёва показала, как проходит её день

«Как вам такой формат?» Софья Муравьёва показала, как проходит её день
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигуристка Софья Муравьёва в социальной сети опубликовала видео, в котором показала, как проходит её день.

«Один случайный день из моей жизни.

Как вам такой формат? Очень жду ваше мнение в комментариях и советы, что бы ещё снять», — подписала видео Муравьёва.

Сейчас спортсменка вновь тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее она уходила из академии «Ангелы Плющенко» к Алексею Мишину. Весной 2026 года стало известно, что Муравьёва обратилась с просьбой исключить её из состава национальной команды России. До этого в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Софьи в сборную Франции или Грузии. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что не получала от федераций других стран запросов на переход фигуристки.

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