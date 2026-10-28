Муравьёва не выступит на этапе ГП России в Красноярске, её участие ожидается в Омске

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске. Вместо него спортсменка примет участие в заключительном этапе серии в Омске. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Муравьёва выступит в Омске, данное решение было принято для того, чтобы дать спортсменке больше времени на подготовку в команде Евгения Плющенко. Вместо неё в Красноярске выступит Вероника Яметова», – говорится в сообщении.

Напомним, весной Софья Муравьёва покинула тренерский штаб Алексея Мишина и попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить её из сборной. На первом этапе Гран-при России в Казани фигуристка выступала без тренера и заняла 10-е место. Позже стало известно, что Софья возобновила работу с тренером Евгением Плющенко.

Этап Гран-при России в Омске состоится с 14 по 15 ноября.