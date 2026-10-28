Малинин — об ОИ-2026: мне было необходимо уединение, чтобы осмыслить случившееся

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал о давлении публичности и семейной поддержке во время Олимпийских игр — 2026.

«У нас в семье есть традиция: после моего выступления папа звонит маме и сообщает новости. Но вместо того чтобы дать мне время осмыслить произошедшее, перед моим лицом оказались пять камер.

Мне хотелось сказать: «Ребята, серьёзно? Я сейчас превращусь в персонажа аниме и разнесу здесь всё вокруг!» Мне было необходимо уединение, чтобы осмыслить случившееся и понять, как мама воспримет эту новость», — приводит слова Малинина fkdacha.