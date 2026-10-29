Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на ЮГП России в Красноярске

Фигуристка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на четвёртом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. За своё выступление она получила от судей 74,89 балла.

Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 70,54, а тройку лидеров замкнула Екатерина Стоцкая (65,63).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Девушки. Короткая программа:

Виктория Стрельцова — 74,89. Екатерина Корчажникова — 70,54. Екатерина Стоцкая — 65,63. Анастасия Выровая — 65,41. Полина Бершадская — 65,17. Алёна Клопова — 61,25. Кристина Двуреченская — 60,92. Алиса Мильто — 60,73.