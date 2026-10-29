Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на ЮГП России в Красноярске
Фигуристка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на четвёртом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. За своё выступление она получила от судей 74,89 балла.
Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 70,54, а тройку лидеров замкнула Екатерина Стоцкая (65,63).
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Девушки. Короткая программа:
- Виктория Стрельцова — 74,89.
- Екатерина Корчажникова — 70,54.
- Екатерина Стоцкая — 65,63.
- Анастасия Выровая — 65,41.
- Полина Бершадская — 65,17.
- Алёна Клопова — 61,25.
- Кристина Двуреченская — 60,92.
- Алиса Мильто — 60,73.
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