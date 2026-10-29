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Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на ЮГП России в Красноярске

Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на ЮГП России в Красноярске
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Фигуристка Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на четвёртом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. За своё выступление она получила от судей 74,89 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 4, Красноярск
Девушки. Короткая программа
29 октября 2026, четверг. 13:10 МСК
Окончено
1
Виктория Стрельцова
Москва
74.89
2
Екатерина Корчажникова
Москва
70.54
3
Екатерина Стоцкая
Москва
65.63

Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 70,54, а тройку лидеров замкнула Екатерина Стоцкая (65,63).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Девушки. Короткая программа:

  1. Виктория Стрельцова — 74,89.
  2. Екатерина Корчажникова — 70,54.
  3. Екатерина Стоцкая — 65,63.
  4. Анастасия Выровая — 65,41.
  5. Полина Бершадская — 65,17.
  6. Алёна Клопова — 61,25.
  7. Кристина Двуреченская — 60,92.
  8. Алиса Мильто — 60,73.
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