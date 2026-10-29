Владислав Дикиджи примет участие в новогодних шоу между ЧР и ЧЕ

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи выступит в новогоднем шоу Санкт-Петербургского государственного Ледового театра «Аладдин и Повелитель огня» между чемпионатами России и Европы. Об участии фигуриста в шоу сообщается в официальном телеграм-канале театра.

Постановка будет идти с 29 декабря по 9 января в Ледовом дворце. Чемпионат России – 2027 по фигурному катанию пройдёт с 16 по 21 декабря в Челябинске. Чемпионат Европы – 2027 запланирован на 27-31 января. Его примет Лозанна, Швейцария.

Помимо Дикиджи, в шоу участвуют чемпионка мира Елизавета Туктамышева в роли Амины, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также серебряный призёр Олимпийских игр Михаил Коляда.