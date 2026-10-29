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Пара Мишина/Галлямов получила приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии

Пара Мишина/Галлямов получила приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии
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Чемпионы мира — 2021 российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов получили приглашение на этап Гран-при ISU — 2026 в Финляндии. Имена фигуристов появились в обновлённом списке участников, опубликованном Международным союзом конькобежцев (ISU).

Участие Мишиной/Галлямова стало возможным после того, как с соревнований официально снялись австрийцы Габриэла Иццо/Люк Майерхофер. Россияне были первыми запасными в списке ISU. Ранее Мишина и Галлямов получили приглашение на этап Гран-при ISU в Китае.

Этап серии Гран-при ISU в Финляндии пройдёт с 20 по 21 ноября. Российские фигуристы выступают на международных стартах под эгидой ISU в нейтральном статусе.

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