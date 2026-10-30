«Ходить в зал ради результатов на льду?» Александра Трусова поделилась фото с сыном

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась снимками со своим сыном Михаилом.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Ходить в зал ради результатов на льду? А может, лучше ходить в зал, чтобы без труда катать на руках растущего как на дрожжах Мишаню?» — написала Трусова в телеграм-канале.

В текущем сезоне фигуристка выступит на двух этапах