«Ходить в зал ради результатов на льду?» Александра Трусова поделилась фото с сыном
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась снимками со своим сыном Михаилом.
Фото: Из личного архива Александры Трусовой
Фото: Из личного архива Александры Трусовой
Фото: Из личного архива Александры Трусовой
«Ходить в зал ради результатов на льду? А может, лучше ходить в зал, чтобы без труда катать на руках растущего как на дрожжах Мишаню?» — написала Трусова в телеграм-канале.
В текущем сезоне фигуристка выступит на двух этапах