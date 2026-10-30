15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
04:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ходить в зал ради результатов на льду?» Александра Трусова поделилась фото с сыном

«Ходить в зал ради результатов на льду?» Александра Трусова поделилась фото с сыном
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова поделилась снимками со своим сыном Михаилом.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Ходить в зал ради результатов на льду? А может, лучше ходить в зал, чтобы без труда катать на руках растущего как на дрожжах Мишаню?» — написала Трусова в телеграм-канале.

В текущем сезоне фигуристка выступит на двух этапах