Алдар Самбуев исполнил на тренировке каскад из четверного прыжка и пяти тройных акселей

Российский фигурист Алдар Самбуев на своей странице в социальной сети опубликовал видео с исполнением на тренировке каскада, состоящего из четверного лутца и пяти тройных акселей.

Самбуев выступает на внутрироссийских соревнованиях на юниорском уровне. На минувшем втором этапе Гран-при России фигурист занял второе место, получив от судей по сумме двух программ 230,82.

Самый дорогой на данный момент каскад, исполненный на официальных соревнованиях, принадлежит россиянину Глебу Лутфуллину. Он прыгнул комбинацию из четверного тулупа и двух тройных акселей на мемориале Дениса Тена в октябре 2026 года. Стоимость прыжка с надбавками составила 26,64 балла.