15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алдар Самбуев исполнил на тренировке каскад из четверного прыжка и пяти тройных акселей

Алдар Самбуев исполнил на тренировке каскад из четверного прыжка и пяти тройных акселей
Комментарии

Российский фигурист Алдар Самбуев на своей странице в социальной сети опубликовал видео с исполнением на тренировке каскада, состоящего из четверного лутца и пяти тройных акселей.

Самбуев выступает на внутрироссийских соревнованиях на юниорском уровне. На минувшем втором этапе Гран-при России фигурист занял второе место, получив от судей по сумме двух программ 230,82.

Самый дорогой на данный момент каскад, исполненный на официальных соревнованиях, принадлежит россиянину Глебу Лутфуллину. Он прыгнул комбинацию из четверного тулупа и двух тройных акселей на мемориале Дениса Тена в октябре 2026 года. Стоимость прыжка с надбавками составила 26,64 балла.

Материалы по теме
Лутфуллин — первый, кто исполнил в прокате комбинацию из квада и двух тройных акселей
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android