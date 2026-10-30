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Виктория Стрельцова выиграла этап ЮГП России в Красноярске

Виктория Стрельцова выиграла этап ЮГП России в Красноярске
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Фигуристка Виктория Стрельцова стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 216,66 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 4, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
30 октября 2026, пятница. 08:45 МСК
Окончено
1
Виктория Стрельцова
Москва
216.66
2
Екатерина Корчажникова
Москва
202.99
3
Полина Бершадская
Санкт-Петербург
195.83

Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 202,99. Тройку призёров замкнула Полина Бершадская (195,83).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Девушки. Итоговое положение:

  1. Виктория Стрельцова — 216,66.
  2. Екатерина Корчажникова — 202,99.
  3. Полина Бершадская — 195,83.
  4. Екатерина Стоцкая — 188,55.
  5. Анастасия Выровая — 178,30.
  6. Кристина Двуреченская — 174,11.
  7. Алёна Клопова — 171,71.
  8. Софья Федотова — 170,25.
  9. Алиса Мильто — 169,50.
  10. Диана Сашина — 159,91.
Календарь Гран-при России среди юниоров
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