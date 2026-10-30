Виктория Стрельцова выиграла этап ЮГП России в Красноярске
Фигуристка Виктория Стрельцова стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 216,66 балла.
Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 202,99. Тройку призёров замкнула Полина Бершадская (195,83).
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Девушки. Итоговое положение:
- Виктория Стрельцова — 216,66.
- Екатерина Корчажникова — 202,99.
- Полина Бершадская — 195,83.
- Екатерина Стоцкая — 188,55.
- Анастасия Выровая — 178,30.
- Кристина Двуреченская — 174,11.
- Алёна Клопова — 171,71.
- Софья Федотова — 170,25.
- Алиса Мильто — 169,50.
- Диана Сашина — 159,91.
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