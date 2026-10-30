Виктория Стрельцова выиграла этап ЮГП России в Красноярске

Фигуристка Виктория Стрельцова стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 216,66 балла.

Второй стала Екатерина Корчажникова с результатом 202,99. Тройку призёров замкнула Полина Бершадская (195,83).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Девушки. Итоговое положение:

Виктория Стрельцова — 216,66. Екатерина Корчажникова — 202,99. Полина Бершадская — 195,83. Екатерина Стоцкая — 188,55. Анастасия Выровая — 178,30. Кристина Двуреченская — 174,11. Алёна Клопова — 171,71. Софья Федотова — 170,25. Алиса Мильто — 169,50. Диана Сашина — 159,91.