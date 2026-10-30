Стал известен порядок выхода фигуристов на лёд в КП на этапе Гран-при России в Красноярске

Сегодня, 30 октября, прошла жеребьёвка для определения порядка выхода на лёд взрослых фигуристов в короткой программе и ритм-танце на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с последовательностью, с которой спортсмены представят свои программы.

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при России, Красноярск. Порядок выхода фигуристов на лёд

Мужчины

1. Даниил Самсонов.

2. Даниил Постарнаков.

3. Константин Сафонов.

4. Илья Неретин.

5. Роман Савосин.

6. Артём Ковалёв.

7. Алексей Тотмин.

8. Пётр Гуменник.

9. Григорий Фёдоров.

10. Андрей Мозалёв.

11. Матвей Ветлугин.

12. Николай Угожаев.

Женщины

1. Любовь Рубцова.

2. София Буза.

3. Дарья Романенко.

4. Елизавета Куликова.

5. Елизавета Вахитова.

6. Вероника Яметова.

7. Елизавета Ла