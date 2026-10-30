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Мишина и Галлямов назвали достойным своё возвращение на международную арену

Мишина и Галлямов назвали достойным своё возвращение на международную арену
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Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили своё возвращение на международные турниры.

— Как оцените своё возвращение на международную арену?
Мишина: Вполне достойно. Свою задачу мы выполнили — набрали неплохие на данный момент баллы. Так что довольны поездкой [в Грузию].
Галлямов: Будем зарекомендовывать себя на международной арене. Для начала был очень неплохой заход, как я считаю. Есть куда расти, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

На турнире Trialeti Trophy в Грузии Мишина и Галлямов заняли второе место с результатом 206,31 балла. Далее пара выступит на этапах Гран-при ISU в Китае и Финляндии.

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