«Не общаюсь с отцом уже два года». Трусова — о взаимоотношениях с родителями

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала о взаимоотношениях внутри семьи.

— Я благодарна своим родителям — и папе, и маме — за то, что я есть та, кто есть. За карьеру, за возможность иметь всё, что у меня сейчас есть.

Но для становления меня профессиональной спортсменкой сделала всё мама. Папа дал возможность финансово, он зарабатывал деньги – благодаря этому мы смогли из Рязани переехать в Москву, оплачивать всё это. Это всё сделал он.

Я не общаюсь с отцом уже два года. Считаю, что очень много, что он потом начал делать, повлияло на мою карьеру в худшую сторону. Он, наоборот, подбил мою уверенность в себе. Что дальше делал и с моими братьями. Очень много, что он говорил и делал, повлияло на то, что я стала менее уверенной в себе как в человеке, как в фигуристке.

По прошествии времени я понимаю, что всё это не так, я прекрасно живу, но с ним больше не общаюсь и не хочу общаться, и никогда не буду. У меня есть мама, братья, бабушки, дедушки, муж, сын.

— Вероятно, он увидит это интервью, услышит эти слова. Может, он захочет с вами связаться, извиниться. Вы примете извинения?

— Он никогда так не сделает. Я его очень хорошо знаю, он никогда не извинится, – сказала Трусова в интервью Okko Sport.