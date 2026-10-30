«Неприятное решение». Тутберидзе — о переходе Трусовой к Плющенко в 2020 году

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о переходе серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой в группу к Евгению Плющенко в 2020 году.

«Конечно, для нас это было неприятное решение. В тот сезон Саша проигрывала соперницам, потому что поставила перед нами задачу – пять четверных. Тогда это было прям нереально вытянуть, и мы весь сезон то там проиграем, то здесь. И перед чемпионатом мира — 2020 мы даже выложили её прокат с пятью четверными – чистый прокат. Понимали, что надёжность появляется. Естественно, когда отменили чемпионат мира (из-за пандемии ковида. — Прим. «Чемпионата») и через какое-то время мы узнали, что Саша от нас уходит, обидно было.

Я так понимаю, что Саше свойственно сейчас папу винить за какие-то принятые решения. Тот же переход от нас – так понимаю, что решение принял папа. Наверное, ему казалось, что так будет лучше для Саши, что у неё будет индивидуальное внимание. Всё-таки у нас несколько девочек каталось. Меньше чем через год Саша поняла, что это ошибка, и приняла другое решение – ну, молодец, у неё есть характер», — сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.