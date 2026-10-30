Трусова — о выступлениях со сломанной ногой в 2021 году: если не вспоминаешь — нормально

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как выступала со сломанной правой ногой в 2021 году.

– 2021 год, этап Гран-при Skate America. Очень аккуратно комментаторы говорили, что у Саши есть проблемы, но они не хотели бы их озвучивать. У вас действительно тогда была травма ноги?

– Да. Была сломана правая нога.

– А нормально прыгать со сломанной ногой?

– Не очень, поэтому я прыгала один, а не пять четверных (улыбается).

Мы очень много смеялись, мол, если человек ломает ногу, он сидит дома с гипсом, а я просто убираю четыре четверных и остаюсь с одним. Оставила четверной лутц – он, конечно с правой на правую, со сломанной на сломанную, но он самый простой для меня. Главное – не вспоминать, что она сломана. Если не вспоминаешь – нормально, – сказала Трусова в интервью Okko Sport.