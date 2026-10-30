Мишина/Галлямов поделились, что к ним обращаются юные спортсмены и их родители за советом

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что юные спортсмены и их родители обращаются к ним за советом.

— Вы одна из самых опытных пар у нас в стране. Ощущаете ли вы на себе ответственность за то, что на вас уже совершенно точно равняются молодые дуэты, смотрят и хотят кататься, как вы?

Мишина: У нас очень сильные юниорские пары — даже на международном Гран-при все первые и вторые места – все наши. Поэтому ответственность у нас в том, что стараемся кататься как можно лучше. Но думаю, что у ребят мотивации хватает.

— А обращаются ли к вам более юные спортсмены за советами, как что делать, за подсказками?

Мишина: Обращаются родители иногда. Вопросы бывают в духе: станет ли мой сын олимпийским чемпионом, забирать из фигурного катания или оставить. И на этот вопрос очень сложно всегда ответить, потому что это невозможно предсказать. Никто не знает наверняка.

Галлямов: У меня юниоры в раздевалке могут что-то спросить. Также и родители тоже просили давать частные уроки. Но в связи с тем, что я учился в институте, времени свободного было мало. Сейчас я уже закончил, может быть, буду посвободнее. Думаю, что сейчас я уже