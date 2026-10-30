Макар Солодников выиграл ЮГП России в Красноярске, Глеб Ковтун — второй
Фигурист Макар Солодников стал победителем четвёртого этапа Гран-при России среди юниоров, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ он получил от судей 225,00 балла.
Вторым стал Глеб Ковтун с результатом 220,14. Тройку призёров замкнул Илья Мальков (217,79).
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Юноши. Итоговое положение:
- Макар Солодников — 225,00.
- Глеб Ковтун — 220,14.
- Илья Мальков — 217,79.
- Эдуард Камоев — 217,54.
- Александр Чмиль — 214,97.
- Вадим Воронов — 210,89.
- Тимофей Бочков — 206,77.
- Георгий Терехов — 195,09.
- Роман Глазов — 188,85.
- Алексей Заводских — 179,52.
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