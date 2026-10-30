Макар Солодников выиграл ЮГП России в Красноярске, Глеб Ковтун — второй

Фигурист Макар Солодников стал победителем четвёртого этапа Гран-при России среди юниоров, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ он получил от судей 225,00 балла.

Вторым стал Глеб Ковтун с результатом 220,14. Тройку призёров замкнул Илья Мальков (217,79).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Юноши. Итоговое положение:

Макар Солодников — 225,00. Глеб Ковтун — 220,14. Илья Мальков — 217,79. Эдуард Камоев — 217,54. Александр Чмиль — 214,97. Вадим Воронов — 210,89. Тимофей Бочков — 206,77. Георгий Терехов — 195,09. Роман Глазов — 188,85. Алексей Заводских — 179,52.