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Макар Солодников выиграл ЮГП России в Красноярске, Глеб Ковтун — второй

Макар Солодников выиграл ЮГП России в Красноярске, Глеб Ковтун — второй
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Фигурист Макар Солодников стал победителем четвёртого этапа Гран-при России среди юниоров, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ он получил от судей 225,00 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 4, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
30 октября 2026, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Макар Солодников
Санкт-Петербург
225.00
2
Глеб Ковтун
Санкт-Петербург
220.14
3
Илья Мальков
Республика Татарстан
217.79

Вторым стал Глеб Ковтун с результатом 220,14. Тройку призёров замкнул Илья Мальков (217,79).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. Четвёртый этап. Красноярск. Юноши. Итоговое положение:

  1. Макар Солодников — 225,00.
  2. Глеб Ковтун — 220,14.
  3. Илья Мальков — 217,79.
  4. Эдуард Камоев — 217,54.
  5. Александр Чмиль — 214,97.
  6. Вадим Воронов — 210,89.
  7. Тимофей Бочков — 206,77.
  8. Георгий Терехов — 195,09.
  9. Роман Глазов — 188,85.
  10. Алексей Заводских — 179,52.
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