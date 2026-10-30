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Чемпионы мира и Европы Мишина и Галлямов пока не думают о четверном выбросе

Чемпионы мира и Европы Мишина и Галлямов пока не думают о четверном выбросе
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Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что пока не думают об исполнении в программах четверного выброса.

— В начале года на прыжковом турнире пробовали четверной выброс. Пробовали ли вы его в межсезонье или какие-то другие ультра-си?
Галлямов: Я не хочу сейчас об этом задумываться, всё-таки это очень сильно отнимает здоровье. Не хочу, чтобы Настя испытывала какой-то дискомфорт. Даже с нынешними баллами — оно того совершенно не стоит. Всё-таки нам как минимум нужно кататься ещё четыре года и сохранять наше здоровье. А это дело… Это больше риск, причём очень-очень большой, и он не до конца оправданный. Конечно, на каких-то выступлениях — да, рисковать можно. Но это тоже всё-таки нужно делать с умом и с холодной головой.

Мишина: К тому же на это требуется достаточно много времени. В сезоне у нас сейчас этого времени не хватает. В межсезонье – да, но это сбивает ритм тройных выбросов. Поэтому на это прямо нужно выделить приличное количество времени, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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