Плющенко, Загитова и Авербух внесены в базу украинского ГУР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко и ещё восемь российских фигуристов внесены в базу главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщает «РИА Новости». В базу также попала олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова и серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

По сообщению источника, Плющенко попал в список за «поддержку спецоперации и посещение Крыма», также ему вменяют то, что он «был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и носит звание старшего лейтенанта армии».

В отношении Загитовой в качестве оснований указаны поддержка российского лидера и съёмки в видео общероссийского движения «Здоровое Отечество».

Основанием для включения Авербуха в список стало то, что он «поддерживает политику Владимира Путина, критиковал решение о недоп