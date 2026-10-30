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Плющенко, Загитова и Авербух внесены в базу украинского ГУР

Плющенко, Загитова и Авербух внесены в базу украинского ГУР
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко и ещё восемь российских фигуристов внесены в базу главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщает «РИА Новости». В базу также попала олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова и серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

По сообщению источника, Плющенко попал в список за «поддержку спецоперации и посещение Крыма», также ему вменяют то, что он «был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и носит звание старшего лейтенанта армии».

В отношении Загитовой в качестве оснований указаны поддержка российского лидера и съёмки в видео общероссийского движения «Здоровое Отечество».

Основанием для включения Авербуха в список стало то, что он «поддерживает политику Владимира Путина, критиковал решение о недоп