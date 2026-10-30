Мишина и Галлямов предположили, что четверные прыжки могут появиться у юниорских пар

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказали мнение об исполнении четверных прыжков в юниорских парах.

— Дети у нас прыгали четверные лутцы, пока не параллельный, но сольно тоже круто: Даниил Овчинников делал четверной лутц на тренировке. Как относитесь к таким элементам в парном катании? И вообще будут ли они когда-нибудь в программах?

Галлямов: Никогда такого не будет.

Мишина: А я думаю, что появится.

Галлямов: Думаешь?

Мишина: Ну да. Я думаю, в юниорском сначала появится. Четверной тулуп, может быть.

Галлямов: В юниорском, да, я соглашусь с Настей. Может, будет два одиночника, которые перейдут от сильного тренера по одиночному катанию. Если у них будет одинаковая база, то им привычнее будет подстроиться друг под друга, и тогда они смогут сделать четверной тулуп, например. Но когда мальчик и девочка переходят в парное катание, их прыжки всегда становятся хуже. Всё потому, что они уже меньше времени им уделяют — больше внимания к парным элементам.

У меня ровным счётом такая ситуация и была, как я по себе могу сказать. На первых тренировках — да, что-то такое, может, они