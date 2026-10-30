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«Саша такая, какая есть». Тутберидзе — об эмоциональной реакции Трусовой на серебро ОИ

«Саша такая, какая есть». Тутберидзе — об эмоциональной реакции Трусовой на серебро ОИ
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась об эмоциональной реакции своей подопечной Александры Трусовой после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх — 2022. Снятое вне льда видео, на котором фигуристка плачет и экспрессивно разговаривает с тренерами, стало вирусным в Сети.

– Вы ожидали, что от неё будет такая реакция?
– Ну если мы Сашу тренировали… Саша вот такая, эмоциональная, открытая – какая есть. Как чувствует, так и говорит.

Я понимала, что вокруг нас камеры и всё это будет неправильно считано. Боялась, что, если меня Саша где-то оттолкнёт, это опять-таки считают, – сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

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