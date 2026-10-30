«Правила таковы, что они не нужны». Мишина и Галлямов — об ультра-си в парном катании

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о необходимости исполнения элементов ультра-си в парном катании.

— А как вы вообще относитесь к элементам повышенной сложности именно в парном катании? Они нужны, важны или лучше сделать акцент на эстетике этой дисциплины?

Галлямов: Они, конечно, добавляют азарт, зрелищность. Но, видите, таковы правила, что они не нужны, получается. Поэтому нужно повышать уровень катания, артистизм и исполнять чисто, красиво тройные элементы и прочие.

Мишина: Сложные элементы сильно поднимают техническую оценку при чистом исполнении. Но сейчас важно фокусироваться не только на технической оценке, но и на эффектности элемента. Однако у нас поменяли поддержку на хореоподдержку, вращение — на хореовращение. И всё это получается