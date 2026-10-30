«Мы абсолютно разные личности». Трусова — о соперничестве с Щербаковой и Косторной

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Александра Трусова высказалась о токсичной атмосфере в своём виде спорта и рассказала об отношении к соперничеству с Анной Щербаковой и Алёной Косторной.

– Пока была маленькая, мне не казалось, что атмосфера в фигурном катании токсичная. Какое-то стравливание, наверное, есть, но, думаю, оно сделано специально, чтобы мы выходили и каждый день соревновались. В принципе, у Этери Георгиевны всегда так было – это очень хорошо работает. Правильно ли это? Я не знаю.

– В период легендарного трио «Щербакова – Трусова – Косторная» – дружили ли вы тогда, общались ли?

– Мы никогда не любили аббревиатуру [ТЩК]. Я всегда говорила, что это неправильно – мы не одно целое, пусть и тренируемся у одного тренера, мы абсолютно разные личности.

Дружить – никогда не дружила ни с кем, всегда хорошо общалась со всеми. Я никому не желала зла и никогда ничего не делала, чтобы помешать. В мою сторону были попытки помешать что-то сделать, это тренировочные, конкурирующие моменты, но пускай будет так, – сказала Трусова в интервью Okko Sport.