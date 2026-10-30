Александра Трусова ответила, какой свой прокат в карьере считает лучшим

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила, есть ли в её карьере прокат, который она может назвать своим лучшим.

– Как вам кажется, в вашей жизни был лучший, по вашему мнению, прокат?

– Ну, на Олимпиаде, конечно.

– Возможно такое повторить?

– Думаю, нет. Считаю, что это пик. То количество сил, концентрации, которые я потратила на ту программу, больше не смогу никогда [повторить], – сказала Трусова в интервью Okko Sport.

Трусова стала первой и на данный момент единственной в мире фигуристкой, исполнившей на Олимпийских играх пять четверных прыжков в произвольной программе.