Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались об упрощении правил в парном катании

Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как относятся к упрощению правил парного катания.

— И как вы к этому относитесь? Что упростили правила в парном катании.

Галлямов: Двояко относимся. Да, легче что-то катать. Возьмём вот в произвольной программе тодес назад наружу. Ну мало же кто делал три оборота — очень мало таких пар. А сейчас можно просто сделать два оборота и сложный выход. Да это и удобнее: можно просто и подышать, и отдохнуть.

Мишина: Просто теперь это могут сделать все.

Галлямов: Да. А три оборота и четвёртый уровень получали абсолютно единицы, – сказали Мишина и Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.