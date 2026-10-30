15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
06:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались об упрощении правил в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались об упрощении правил в парном катании
Комментарии

Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как относятся к упрощению правил парного катания.

— И как вы к этому относитесь? Что упростили правила в парном катании.
Галлямов: Двояко относимся. Да, легче что-то катать. Возьмём вот в произвольной программе тодес назад наружу. Ну мало же кто делал три оборота — очень мало таких пар. А сейчас можно просто сделать два оборота и сложный выход. Да это и удобнее: можно просто и подышать, и отдохнуть.

Мишина: Просто теперь это могут сделать все.

Галлямов: Да. А три оборота и четвёртый уровень получали абсолютно единицы, – сказали Мишина и Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме