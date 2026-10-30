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Мишина и Галлямов признались, что видят друг в друге лучшую пару для продвижения

Мишина и Галлямов признались, что видят друг в друге лучшую пару для продвижения
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Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что считают друг друга лучшими партнёрами для продвижения.

— Вы в паре проводите уже 10-й сезон. В чём секрет вашего спортивного долголетия?

Мишина: Наверное, в любви к фигурному катанию, в желании продолжать карьеру. В том, что мы видим друг в друге хороших партнёров и лучшую пару для продвижения.

Галлямов: Наши характеры максимально спортивные, мы видим это друг у друга, и это очень чувствуется. И мы оба понимаем нашу цель — она у нас совпадает, поэтому мы уже знаем, кто чего хочет, и к этому вместе идём, – сказали Мишина и Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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