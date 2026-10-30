Мишина и Галлямов рассказали, как Тамаре Москвиной удаётся их в чём-то убедить

Бронзовые призёры Олимпийских игр российские фигуристы, выступающие в парном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как их наставнику Тамаре Москвиной удаётся убедить спортсменов в чём-то.

— Вы говорили, что Тамара Николаевна порой вас в чём-то убеждает и вы её не переубеждаете. Что чаще всего она вам на тренировках говорит?

Мишина: Когда мы с ней спорим, что «нет, мы хотим вот так», она говорит: «Нет, давайте так». И добавляет: «Ну, у меня же опыта больше».

— И это становится аргументом.

Мишина: Да, именно аргументом.

Галлямов: Мы уже ничего не можем поделать. Все наши предложения всё равно сходят на нет (смеётся).

Мишина: Ну а что можно на это сказать? (смеётся), – сказали Мишина и Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.