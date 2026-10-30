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Тренер Похилюк ушёл из штаба Тутберидзе и присоединился к команде Федченко

Тренер Похилюк ушёл из штаба Тутберидзе и присоединился к команде Федченко
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Российский тренер по фигурному катанию Георгий Похилюк присоединился к команде Софьи Федченко. Ранее специалист долгое время работал в штабе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

О переходе Похилюка сообщили в официальном телеграм-канале академии «Триумф», опубликовав поздравление с днём тренера.

Под руководством Софьи Федченко тренируется бронзовый призёр чемпионата России Алина Горбачёва. Ранее фигуристка выиграла турнир серии «Челленджер» в Будапеште. Эти соревнования стали для неё дебютными на взрослом международном уровне. В прошлом сезоне Алина пропустила часть важных стартов из-за серьёзной травмы колена.

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