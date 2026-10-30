«Был тренер, которого я стерпливала немножко». Трусова — о бывшем наставнике

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала об обидных словах и действиях со стороны одного из своих бывших тренеров. Имя наставника спортсменка раскрывать не стала.

«Был тренер, которого я стерпливала немножко. Но определённые обстоятельства на то были, потому что так надо было в моменте. Она говорила намного обиднее. Иногда – не про фигурное катание, я не понимала, почему такое можно говорить. Имя я не буду называть, но были обидные вещи, которые я до сих пор не могу понять, почему она могла позволить себе сказать или так сделать», – сказала Игнатова в интервью Okko Sport.

Трусовой 22 года. В начале 2026 года фигуристка объявила о возобновлении спортивной карьеры после рождения ребёнка. Александра тренируется под руководством Этери Тутберидзе.