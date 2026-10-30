Глейхенгауз — о ПП Трусовой: все будут по мощи не подходить, а в Саше это есть

Заслуженный тренер России и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о произвольной программе российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на сезон-2026/2027. ПП поставлена под музыку из сериала «Очень странные дела».

«На данный момент мы накатываем программу с четверным лутцем. То есть с одним четверным, в теории их может быть два. Как она уже показывала на шоу, там есть ещё и четверной тулуп.

Я даже не видел, кому я это буду ставить из наших спортсменов. Мне казалось, что они все будут по мощи, даже по предыстории своей карьеры немножко не подходить под этого немножко супергероя. А в Саше это есть. Когда мы ещё потренировали момент с глазами, которые закатываются… У меня так белые глаза не получаются – я боюсь, что упаду сей