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Трусова — о Тутберидзе: Этери Георгиевна не отличается от других в плане жёсткости

Трусова — о Тутберидзе: Этери Георгиевна не отличается от других в плане жёсткости
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что не считает методы её тренера Этери Тутберидзе самыми жёсткими.

«Этери Георгиевна не сильно отличается в плане жёсткости от любого другого тренера. Я каталась у массы тренеров, и каждый из них мог сказать что-то обидное. Абсолютно каждый мог накричать.

Я сравниваю отношение ко мне от разных тренеров, и не могу сказать что самое жёсткое было от Этери Георгиевны», – сказала Игнатова в интервью Okko Sport.

Трусовой 22 года. В начале 2026 года фигуристка заявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Очень Александра стала чемпионкой турнира серии «Челленджер» в Алма-Ате.

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