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«Я выберу быть просто мамой». Александра Трусова — о воспитании сына

«Я выберу быть просто мамой». Александра Трусова — о воспитании сына
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Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась о воспитании своего годовалого сына Михаила.

«Я имею возможность дать Мишу маме и няню нанять, но позволить себе не проводить время со своим ребёнком я не могу. Если выбирать — быть спортсменкой, но ребёнка отдать маме или няне, или быть с ребёнком просто обычной мамой — я выберу быть просто обычной мамой», – сказала Игнатова в интервью Okko Sport.

Игнатовой 22 года. В августе 2024 года Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Через год у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года фигуристка объявила о возобновлении спортивной карьеры.

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