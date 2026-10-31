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Авербух отреагировал на попадание в базу украинского ГУР

Авербух отреагировал на попадание в базу украинского ГУР
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик программ Илья Авербух отреагировал на включение в антироссийскую базу главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

«Я всегда работал и работаю на нашу страну. Единственное, мне кажется непрофессиональным со стороны ГУР или того, кто пишет это, утверждение о том, что я в том числе отстранён из-за посещения Крыма. Я не посещаю Крым как турист! В Крыму за последние шесть лет я построил три ледовых центра в Симферополе, Керчи и Евпатории, в которых занимается множество детей. Я не просто посещаю Крым — я работаю там», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Ранее Авербух и ещё восемь российских фигуристов были внесены в базу ГУР. Основанием для внесения Авербуха стало то, что он среди прочего поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, критиковал решение о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям, посещал Крым и выступил с ледовой шоу-программой для семей участников СВО в 2024 году.

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