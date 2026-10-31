15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лия Перейра и Треннт Мишо лидируют после короткой программы на Гран-при Канады

Лия Перейра и Треннт Мишо лидируют после короткой программы на Гран-при Канады
Комментарии

В субботу, 31 октября, в Келоуне, Канада, стартовал второй этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027. Сегодня прошли соревнования в короткой программе у спортивных пар.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 2, Келоуна, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
31 октября 2026, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
Канада
2
США
3
Канада

Выиграли короткую программу представители Канады Лия Перейра и Треннт Мишо, набрав 77,06 балла. Вторыми стали американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (70,32). Тройку лидеров замкнули канадцы Ава-Рэй Кемп и Йонатан Елизаров (64,94).

Также сегодня состоится ещё один соревновательный вид — короткая программа у женщин.

Гран-при Канады по фигурному катанию (Skate Canada International) — это второй этап международной серии Гран-при ISU сезона-2026/2027, который проходит с 31 октября по 2 ноября 2026 года в канадском городе Келоуна (провинция Британская Колумбия) на арене Prospera Place.

Материалы по теме
Рио Наката лидирует после короткой программы на Гран-при Канады, Эймоз — 2-й, Томоно — 3-й