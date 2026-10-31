15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гран-при России по фигурному катанию, 3-й этап в Красноярске: онлайн-трансляция соревнований 31 октября 2026

Гран-при России по фигурному катанию, 3-й этап, Красноярск: онлайн-трансляция соревнований
Комментарии

Сегодня, 31 октября, в Красноярске стартует третий этап Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Он продлится два дня и завершится 1 ноября. Спортсмены выступят в трёх видах: мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Победителем этапа Гран-при в Красноярске в мужском одиночном катании в 2025 году стал Николай Угожаев, в женском – Алиса Двоеглазова. В танцах на льду сильнее оказались Александра Степанова и Иван Букин.

Днём ранее в Красноярске также завершился юниорский этап Гран-при. У юношей победителем стал Макар Солодников, у девушек — Виктория Стрельцова. В парном катании золото выиграли Зоя Ковязина и Дмитрий Родионов, а в танцах на льду — Зоя Пестова и Сергей Лагутов.

Материалы по теме