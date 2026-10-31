Гран-при России по фигурному катанию, 3-й этап, Красноярск: онлайн-трансляция соревнований

Сегодня, 31 октября, в Красноярске стартует третий этап Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Он продлится два дня и завершится 1 ноября. Спортсмены выступят в трёх видах: мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Победителем этапа Гран-при в Красноярске в мужском одиночном катании в 2025 году стал Николай Угожаев, в женском – Алиса Двоеглазова. В танцах на льду сильнее оказались Александра Степанова и Иван Букин.

Днём ранее в Красноярске также завершился юниорский этап Гран-при. У юношей победителем стал Макар Солодников, у девушек — Виктория Стрельцова. В парном катании золото выиграли Зоя Ковязина и Дмитрий Родионов, а в танцах на льду — Зоя Пестова и Сергей Лагутов.