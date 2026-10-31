Пётр Гуменник пробил отметку в 100 баллов за короткую программу на ГП в Красноярске

Чемпион России, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник выступил с короткой программой под восьмым стартовым номером на текущем этапе серии Гран-при России в Красноярске. Он исполнил в прокате каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной лутц и тройной аксель. Во время выступления фигурист не допустил серьёзных ошибок и получил от судей 104,16 балла. Этот результат позволил Гуменнику занять лидирующую позицию среди соперников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.